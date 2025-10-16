Nuovo decesso a Leonforte, terzo giovane morto per una malattia, sindaco, “Ciao, amico mio”

Ancora una vittima di una malattia a Leonforte. Dopo il decesso di 2 giovani, nelle ore scorse, si è verificata un’altra morte che ha colpito anche in questo caso una giovane vita. Un drammatico bollettino ed ancora una volta il sindaco, Piero Livolsi, ha espresso tutto il cordoglio del paese.

Tre vittime in poco tempo

“Piangevamo – dice Livolsi – la perdita di due giovani vite strappate agli affetti dei cari ma ancora non era giunta l’ulteriore brutta notizia di un’altra prematura dipartita, di un nostro concittadino nonché mio carissimo amico. Peppe Stanzù, a seguito di una fulminea malattia, ci ha lasciato, portando ulteriore sgomento in una giornata particolarmente dura, con un destino beffardo, che nell’arco di 24 ore ha prematuramente portato via tre giovani vite a Leonforte”.

L’amico tabaccaio

Il sindaco fornisce un ricordo personale della vittima. “Peppe, amico mio silente e sempre presente, anche se ci vedevamo raramente, quanto ci incontravamo al tuo negozio di tabacchi, ci scambiavamo tutto il nostro reciproco affetto, nato e coltivato fin dalla nostra spensierata adolescenza, condividendo le tue riflessioni sempre profonde sui veri valori della vita”