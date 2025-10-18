Malore mentre gioca, morto un bimbo di 7 anni

Nuova tragedia nell’Ennese: questa volta è accaduto a Centuripe dove un bambino di 7 anni è morto mentre stava giocando in compagnia di altri compagnetti. E’ accaduto nella giornata di giovedì quando il piccolo Agatino avrebbe avvertito un malore: è stato soccorso ma era chiaro che le condizioni del minore fossero già disperate.

La corsa in ospedale e poi il decesso

E’ stato trasferito all’ospedale di Biancavilla dove i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo e tenerlo aggrappato alla vita ma non c’è stato nulla da fare: il cuore del bambino ha cessato definitivamente di battere, gettando nello sconforto la famiglia e l’intero paese.

Il sindaco

Scosso il sindaco, Salvatore La Spina, che si trovava in quel drammatico giorno nei pressi del luogo dove il bambino si è sentito male. Non sono chiare le ragioni di questo malore, di certo la comunità è sconvolta.

I funerali ed il lutto cittadino

Oggi alle 16,30 nella chiesa Madre di Centuripe saranno celebrati i funerali e per l’occasione il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Come è indicato nell’ordinanza, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, inoltre come spiega il primo cittadino, “è stato autorizzato il trasporto a piedi del feretro, dalla chiesa Madre fino al cimitero, accompagnato dai familiari e dalla cittadinanza”