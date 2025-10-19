Folla ai funerali di Agatino, l’uscita della bara salutata col lancio di palloncini dei compagni

Il lancio di palloncini bianchi ha salutato l’uscita della bara bianca di Agatino, il bambino di 7 anni, morto giovedì scorso mentre stava giocando con altri piccoli a Centuripe.

La chiesa Madre gremita

Una morte assurda, legata ad un malore che ha stroncato la vita della vittima, i cui funerali si sono tenuti nella chiesa Madre di Centuripe, gremita di tante persone, tra parenti, amici della famiglia, ed i compagni di scuola di Agatino che, al termine della cerimonia religiosa, hanno liberato i palloncini in aria.

La cerimonia funebre

Il parroco della chiesa, Pietro Damiano Scardilli, nel corso della sua omelia, ha provato a dare conforto ai genitori del piccolo, stretti nel loro dolore composto. In chiesa il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, che, in occasione del funerale, ha proclamato il lutto cittadino, la sua giunta ed i vertici locali delle forze dell’ordine.

Il corteo fino al cimitero

Nonostante la pioggia, c’è stato il corteo funebre dalla chiesa fino al cimitero a cui hanno preso parte tante persone. Da quanto emerso dai racconti dei testimoni, Agatino, dopo essersi sentito male, è stato accompagnato all’ospedale di Biancavilla ma, i medici, non sono riusciti a strapparlo alla morte.