Lavori nella condotta, servizio idrico sospeso in 6 Comuni

Nuovi di interventi di manutenzione sulla rete idrica programmati da Siciliacque. Nella giornata di giovedì sono previsti dei lavori nell’Ennese in particolare a Valguarnera, in contrada Gallizzi, per legare la nuova condotta in acciaio all’acquedotto, in sostituzione di un tratto di diramazione vecchio, al centro di tanti guasti.

“I lavori di manutenzione straordinaria sulla rete porteranno nell’immediato sia un recupero di risorse idriche sia un miglioramento generale del sistema di adduzione, grazie a nuove tubazioni che garantiranno maggiore affidabilità” spiegano da Siciliacque.

I Comuni interessati

Per eseguire gli interventi sarà sospesa l’erogazione dall’acquedotto Ancipa a partire dalle 6 di giovedì 23 ottobre che interesserà 6 Comuni della provincia di Enna: Gagliano Castelferrato, Agira, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e Aidone

L’acqua tornerà venerdì

Sono previsti altri lavori nel Nisseno che comporteranno l’interruzione momentanea del servizio idrico Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino, in più i Consorzi di Bonifica 4 e 6. Licata, nell’Agrigentino, invece subirà una riduzione della portata idrica.

Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente a partire dalle ore 10 di venerdì 24 ottobre.