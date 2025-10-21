Curia, Rossignolo nuovo vicario foraneo di Enna al posto di Fausciana, la nomina del vescovo

E’ Sebastiano Rossignolo, parroco della chiesa San Bartolomeo di Enna, il nuovo vicario foraneo di Enna. Prende il posto di Giuseppe Fausciana, parroco della chiesa di Sant’Anna, ad Enna, come deciso dalla Diocesi di Piazza Armerina.

La nomina del vescovo Gisana

La nomina, come previsto dal diritto canonico, spetta al vescovo, in questo caso a monsignor Rosario Gisana, “dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione”.

Le funzioni del vicario foraneo

Il vicario foraneo è un sacerdote che, per conto del vescovo, coordina e supervisiona un gruppo di parrocchie vicine, definite vicariato foraneo. Tra le funzioni assegnate ci sono quella di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, la cura del decoro, della pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica, la custodia del santissimo Sacramento, e l’accurata amministrazione dei beni ecclesiastici oltre che la promozione dell’azione pastorale comune.