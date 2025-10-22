La palestra della scuola Mazzini di Valguarnera riaperta dopo anni

In un tripudio di colori e bambini festanti si è svolta martedì la cerimonia della riapertura della palestra Mazzini, a Valguarnera, che ospita i piccoli alunni dell’infanzia e della elementare, chiusa da anni per lavori di ristrutturazione costati 350 mila euro.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti la preside Grazia Lo Presti, la sindaca Draià con diversi assessori, gli insegnanti del plesso e molti genitori. Lungo l’excursus che ha portato la palestra alla riapertura. Essa è stata infatti chiusa per oltre due anni e nel tempo sono stati molteplici gli inviti ed i solleciti all’amministrazione per accelerarne la riconsegna, considerato che era pronta da diversi mesi. Inviti rivolti in particolar modo dai consiglieri di opposizione Angelo Bruno, Filippa Greco e Filippa D’Angelo, attraverso interrogazioni consiliari e post sui social.

Ma alcuni intoppi finali ne avrebbero però impedito la riconsegna in tempi più stretti. Prima infatti si era parlato di inizio anno scolastico 2024, poi di gennaio 2025 ed infine ottobre 2025. Ieri, finalmente il classico taglio del nastro tra il tripudio dei bambini. La dirigente scolastica Grazia Lo Presti nel ringraziare l’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza fondamentale dello sport nelle ore scolastiche.

La sindaca

La sindaca Francesca Draià felice per il traguardo raggiunto ha invece evidenziato: “Oggi è una bella giornata per la nostra comunità, abbiamo consegnato alla scuola la palestra completamente riqualificata — finalmente a norma, sicura e pronta ad accogliere i nostri bambini, un’altra promessa mantenuta. Ho parlato con i piccoli studenti, erano entusiasti e non vedevano l’ora di cominciare a usarla. Da domani potranno fare attività fisica in un luogo degno di loro, luminoso e curato come meritano. In questi dieci anni abbiamo messo le scuole al centro delle nostre scelte, con interventi concreti e costanti. Perché investire nei bambini significa investire nel futuro di Valguarnera”. La prossima tappa sarà adesso la riconsegna della palestra “Lanza”, che dovrebbe avvenire secondo gli intendimenti dell’amministrazione, entro la fine dell’anno in corso.