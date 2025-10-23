Doppio lutto a Enna, morti l’avvocato Amaradio e l’ex direttore della Banca d’Italia Maddalena

Lutto ad Enna per una doppia scomparsa: nelle ore scorse sono deceduti l’avvocato Eugenio Amaradio e Bruno Maddalena, ex direttore della sede della Banca d’Italia di Enna. Due figure centrali nel capoluogo e nella sua provincia che hanno lasciato il segno nella comunità.

La carriera professionale di Amaradio

L’avvocato Amaradio ha avuto importanti incarichi, tra cui la presidenza della Commissione tributaria e del Co. Re. Co., Comitato Regionale di Controllo, di Enna. Per il Rotary Club di Enna ha coordinato “Ennarotary”, rivista socio-economico e culturale della Provincia di Enna ed ha curato, quale Segretario della Giuria, tutte le edizioni del Premio di Letteratura Umoristica “Umberto Domina”.

Le opere letterarie

Intensa la sua attività letteraria, si ricordano 4 pubblicazioni: nel 2006 con “La Ribellione di Castrogiovanni contro il Vescovo di Catania – Un episodio di storia siciliana del 1627”, saggio storico illustrato da Bruno Caruso e poi nel 2011, con ilmiolibro.it del Gruppo Ed. L’Espresso, il volume “Ero Balilla” – In Sicilia nel 1943”, testo di ricordi e critica storica, nel 2013 Cose mai viste né ‘ntisi nella Sicilia del ‘600, con lo stesso editore La Lussografica.

Il ricordo di Campanile

L’assessore alla Sport di Enna, Rosalinda Campanile lo ha ricordato con un messaggio:

“L’avocato Amaradio è stato famiglia per me. Storico amico di mio padre da oltre settant’anni. Tanti momenti di allegria e condivisione di tutti gli appuntamenti importanti della mia vita e della vita della mia famiglia. L’aspetto più brutto di andare avanti con gli anni non sono le rughe o i chili di troppo per me, ma il dovere chiudere tanti cassetti dei momenti più felici della mia infanzia. Ed è pure un privilegio che va apprezzato. Alla carissima signora Ida va tutto il mio affetto per avere costituito per me un modello di coppia inossidabile”.

Il Rotary piange Maddalena

A ricordare Bruno Maddalena è stato il Rotary club Enna, di cui l’ex direttore della Banca d’Italia di Enna era socio. “Il club piange un socio, un amico prezioso, un uomo colto e ironico, punto di riferimento per tutti noi e sempre generoso e accogliente. Bruno era un porto sicuro per tutti , memoria storica, impegno e passione rotariana, Era stato un professionista protagonista della vita pubblica e sociale durante la Sua brillante carriera professionale in Banca d’Italia, Era un gran chiacchierone, che piacere potergli sedere accanto, una brillante compagnia”.