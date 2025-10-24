Bufera su Lantieri, Colianni, “spero vada via da Forza Italia, lei mai stata con noi”

“Mi chiedo: ma Lantieri è mai stata in Forza Italia? Direi proprio di no”. Lo afferma il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni, commentando le notizia circa un imminente passaggio della parlamentare regionale Luisa Lantieri da Forza Italia alla Dc.

Lo scontro

Tra i due, nei mesi scorsi, c’è molta acredine, soprattutto dopo l’esito delle elezioni al Libero consorzio per la cui presidenza Colianni era candidato, poi sconfitto da Piero Capizzi. Colianni e soprattutto l’europarlamentare Marco Falcone accusarono Lantieri di aver sostenuto il candidato del Centrosinistra.

L’affondo del sindaco di Nissoria

“Basta prendere – dice Colianni – i voti delle elezioni nazionali e compararli con i voti delle regionali (elezioni svoltesi lo stesso giorno) per capire che la signora non votava Forza Italia alle nazionali. Basta rilevare che in due anni non ha mai convocato una segreteria provinciale di Forza Italia, sebbene avesse implorato di farle fare il segretario. Basta pensare che la mia candidatura alla presidenza della provincia come Forza Italia non è sfociata in elezione per il suo lavoro al contrario”.

Infine, il sindaco di Nissoria afferma di augurarsi che “la Lantieri vada via dal mio partito, questo consentirà a tanta gente di avvicinarsi a Forza Italia e di farlo crescere”