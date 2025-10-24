Comuni al voto e Regionali, vertice del M5S a Enna

Il M5S pensa alle elezioni amministrative del 2026 nell’Ennese ed alle Regionali del 2027. Andranno al voto gli elettori di Enna, che chiuderà la lunga pagina di Dipietro, arrivato a due mandati, di Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera.

Domenica a Enna

E così, domenica prossima il M5S farà tappa ad Enna, nella Galleria civica in piazza Scelfo, per discutere di progetti e programmi. Sono previsti deputati nazionali, europei e regionali del M5S e poi consiglieri comunali e dirigenti locali del movimento.

Di Paola, “riunione operativa”

“Si tratta – dice il coordinatore regionale del Movimento, Nuccio Di Paola – di una riunione operativa, è il momento di cominciare a scaldare i motori per arrivare preparati alle prossime scadenze che sono dietro l’angolo”.