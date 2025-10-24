La piccola Nora a Padova per la radioterapia, il padre: “Il tumore è aggressivo, pregate per lei”

Ha ancora bisogno di cure e sostegno Nora Franzone, la piccola ennese che è affetta da un tumore oculare. In estate, tanti ennesi hanno accolto l’appello dei genitori per aiutarli ma la malattia, come svelato dal padre sui social, è tornata ad essere aggressiva. La bambina si sottoporrà mercoledì prossimo al primo ciclo di radioterapia in una struttura a Padova.

Il messaggio del padre

“Speriamo – ha scritto il padre – il suo corpo possa sopportarlo soprattutto abbia effetti benefici, sappiamo già che avrà effetti collaterali pesanti: vi chiedo di pregare per lei, che possa tornare a donarci sorrisi ed emozioni che solo un figlio può dare. Ogni bambino ha diritto di vivere in allegria e felicità”