Colpo di scena, accordo tra Alloro e Colianni per le amministrative a Enna

Colpo di scena nella politica ennese in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo in programma del 2026. L’ex assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro, ha stretto un accordo con il Mpa-Grande Sicilia, in particolare con l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni.

Il patto tra Alloro e Colianni

In un comunicato congiunto, i due affermano che “in vista delle elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera, pensiamo di offrire alla Città una proposta politica che sia di vero rinnovamento, aperto anche alle nuove generazioni. Che aggreghi le migliori forze moderate e riformiste che questa Città esprime e che apra le porte a quanti insieme a noi vorranno contribuire ad articolare un programma politico ed amministrativo che guardi al futuro”.

Le dimissioni

Alloro, espressione del gruppo politico Enna Viva, si rese protagonista nell’aprile del 2024 del terremoto politico, dimettendosi dall’incarico di assessore ma lo fece insieme a Walter Cardaci, Francesco Di Venti, Gaetano Catalano e Ornella Romano, espressione del Mpa. Solo che gli autonomisti ritornarono da Dipietro mentre Alloro rimase all’opposizione, condividendo alcune scelte con Pd, Moderati per Enna, Nuova cittadinanza e Siamo Enna.

Il Pd

Nelle ore scorse, il Pd ha ufficializzato il suo piano verso le amministrative con un’assemblea in cui si è deciso di allestire un programma politico con le altre forze dell’opposizione a Dipietro. Una sorta di campo largo in salsa ennese in cui scegliere, con le Primarie o con un accordo, il candidato a sindaco. Non ci sarà Alloro che ha deciso di accettare la corte dell’assessore regionale Colianni. Con quale ruolo è presto affermarlo, chissà che non si faccia un pensierino alla candidatura a sindaco.

Alloro e Colianni, nella loro nota, sostengono di voler avviare “un percorso di condivisione e ascolto che, partendo dal basso, coinvolga forze politiche e cittadini che vorranno condividere con noi questa nuova esperienza politica e amministrativa”.