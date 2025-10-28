Alloro, “non ho aderito al Centrodestra, con Colianni in campo una proposta riformista”
√i√i - 28/10/2025
Assicura di non aver aderito al Centrodestra, l’ex assessore ai Lavori pubblici di Enna, Francesco Alloro.
L’intesa con Colianni
La sua intesa con l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, leader del Mpa-Grande Sicilia nell’Ennese, legata alle amministrative ad Enna nel 2026, annunciata sabato scorso, attraverso una nota, ha scosso il mondo politico, tenuto conto che Alloro, con il suo movimento Enna Viva, negli ultimi tempi ha dialogato parecchio con l’opposizione a Dipietro, nella cui amministrazione, invece, c’è il Mpa.
“Non ho aderito al Centrodestra”
“Mi sono limitato a lanciare, insieme a Francesco Colianni, una proposta politica moderata e riformista in vista delle prossime amministrative” spiega Francesco Alloro a ViviEnna.
“Il che, evidentemente, non significa che io, orgogliosamente riformista, abbia aderito al centro destra” conclude l’ex assessore ai Lavori pubblici