Tribunale, al via domani il processo a carico del vescovo Gisana e del vicario Murgano

Inizierà domani al Tribunale di Enna il processo nei confronti del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario giudiziale, Vincenzo Murgano, che rispondono di falsa testimonianza.

Le costituzioni di parte civile

Si tratta di un’udienza predibattimentale, che è una nuova fase del processo introdotta dalla riforma Cartabia, durante la quale ci saranno le richieste di costituzione di parte civile, tra cui quella di Antonio Messina, l’archeologo ennese, difeso dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, dalla cui denuncia è stato avviato il procedimento a carico dei due prelati.

Le tesi dell’accusa

In sostanza, i due imputati, secondo la tesi del pm di Enna, avrebbero detto il falso nel corso del processo Rugolo, il sacerdote ennese condannato in Appello per le violenze sessuali ai danni di minori e tra le vittime c’era proprio Messina.