Ferrovie, inaugurata la nuova tratta Catania Bicocca Catenanuova

Inaugurata oggi la tratta ferroviaria Catania Bicocca-Catenanuova, il primo dei lotti dell’anello ferroviario Messina-Catania -Palermo.

Il presidente della Regione

“Il raddoppio e la messa in esercizio di questi primi 38 chilometri da Bicocca a Catenanuova, lungo la tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina, sono il segno di un cambiamento in atto e fanno parte di quel grande piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture che stiamo portando avanti in Sicilia. L’inaugurazione di oggi segna un punto concreto nella realizzazione dell’alta-media velocità delle ferrovie sul nostro territorio. Sulla Palermo-Catania abbiamo puntato molto perché è fondamentale collegare in maniera efficace le due più grandi città metropolitane dell’Isola per favorire lo sviluppo dell’intera regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, questa mattina alla stazione di Catania Aeroporto – Fontanarossa, in occasione dell’attivazione della linea ferroviaria a doppio binario Bicocca–Catenanuova sull’itinerario Palermo-Catania-Messina.

I soldi per le altre opere

Il presidente della Regione ha fatto l’elenco di altre opere finanziate: “La Regione Siciliana sta facendo la sua parte, anche finanziariamente, come abbiamo fatto, per esempio, per il Ponte di Messina, su cui abbiamo investito 1,3 miliardi di euro. Inoltre, stiamo investendo nel rinnovo della flotta di treni regionali e nel sostenere le imprese che lavorano sul territorio a questa grande re-infrastrutturazione”

Il segretario del Pd Sicilia Barbagallo, “opera fondamentale”

“E’ un’opera fondamentale per la mobilità su rotaia nella nostra Regione, fortemente voluta e finanziata dal Pd quando era al governo ed in particolar modo dall’allora ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli, che continuo a ringraziare per la costanza e la volontà con cui ha seguito l’ìter di questo progetto”. Lo ha affermato il segretario del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera Anthony Barbagallo, poco prima di “imbarcarsi” sul treno “Bicocca-Catenanuova” che oggi inaugura la nuova tratta che rientra nel Lotto 6 del progetto Palermo–Catania.

I ritardi

“Continuiamo a seguire lo stato di avanzamento anche degli altri lotti e siamo preoccupati di quanto sta accadendo a quello di Caltanissetta-Xirbi, che è particolarmente in ritardo” dice Barbagallo.