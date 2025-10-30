Lantieri alla Dc, Schifani, “se lascia Forza Italia si dimetta da vicepresidente dell’Ars”

Il presidente della Regione, Renato Schifani, lancia un messaggio alla parlamentare Ars di Forza Italia, Luisa Lantieri, in odor di separazione dal partito per approdare nella Dc di Cuffaro.

Il messaggio di Schifani a Lantieri

“Ricordo che a Roma ci sono regolamenti – ha detto il presidente della Regione rispondendo ad una domanda a margine dell’inaugurazione della tratta ferroviaria Catania Bicocca Catenanuova -prevedono che quando un parlamentare, deputato o senatore viene eletto all’ufficio di presidenza e poi cambia gruppo, decade automaticamente da quel ruolo. In Regione questo non c’è, ma credo che il senso di responsabilità politica dell’onorevole Lantieri la porterebbe, se dovesse lasciare a partito, a dimettersi da vicepresidente dell’Ars”.

“Non mi piacciono i passaggi a freddo”

Lo stesso presidente della Regione afferma di non vedere “di buon grado i passaggi a freddo tra un deputato e un altro all’interno di una coalizione, lo dico per il Centrodestra, lo dico per la sinistra: credo che siano fatti di malcostume politico, però naturalmente ognuno è padrone delle proprie scelte”.