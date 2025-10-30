Nuova chiusura del ponte della Sp 7, disposte le prove di carico, “ma solo un giorno”

E’ durata pochi giorni la parziale apertura del ponte della Sp7/A Bivio Pirato- Bivio Mulinello della Statale 192 che, nelle settimane scorse, era stato chiuso al traffico per dei problemi legati alla sua tenuta.

L’ordinanza del Libero consorzio

Il Libero consorzio, con l’ingegnere capo Daniela Lumera, ha firmato l’ordinanza di chiusura del tratto a partire dalle ore 7 di domani, venerdì 31 ottobre e fino alla stessa ora di sabato 1 novembre. “L’ordinanza si è resa necessaria per consentire la prova di carico sul cavalcavia finalizzata ad aumentare il peso consentito, che attualmente è di 10 tonnellate”

Secondo quanto fanno sapere dal Libero consorzio, saranno usate delle strumentazioni tecniche con camion in transito per testarne la tenuta. “Attualmente – si legge nella nota – sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero con miglioramento strutturale del cavalcavia, tratto strategico per i collegamenti con diverse realtà imprenditoriali e per il collegamento con l’asse autostradale”