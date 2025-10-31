Vigili urbani senza auto, per rincorrere i trasgressori non resta che correre a piedi

Auto della Polizia Municipale di Valguarnera da due mesi fuori uso per guasti ed i vigili urbani costretti ad operare a piedi. Non è la prima volta che succede, già a gennaio scorso si è verificata la stessa cosa.

Parco auto fuori uso

Allo stato attuale, in dotazione dei pochi vigili una vecchia Fiat Punto che ha operato per anni e che non ne vuol più sapere di rimanere in servizio. Così come non ne vuol sapere l’altra auto in dotazione, una vecchia Fiat Brava che ha il motore fuso da tempo e giace abbandonata in un deposito.

Così i 4 vigili rimasti a disposizione dell’Ente sono costretti a fare la spola da un punto all’altro del paese a piedi, con notevoli disagi per la circolazione e la sicurezza dei cittadini. Un parco macchine ridotto da anni all’osso, senza mai essere sostituito. Una situazione per molti versi paradossale e che ha dell’incredibile Ma non è solo il parco macchine ad essere al lumicino ma anche il personale.

L’organico a Valguarnera

Attualmente la pianta organica conta solo 4 unità: 2 vigili a 36 ore, 1 a 18 ore ed 1 è ausiliario del traffico sempre a 18 ore con funzioni limitate. Vigili, come loro stessi ricordano ai richiami della gente, che non hanno solo il compito della regolamentazione e del controllo del traffico ma anche la vigilanza sul territorio comunale e la tutela della sicurezza urbana con compiti di attività di polizia amministrativa, come controlli su commercio, edilizia e ambiente nonché di polizia giudiziaria per indagini su reati.

Sappiamo che la sindaca nei mesi scorsi si è recata a Palermo pe reperire dei fondi per l’acquisto di due auto, un fuoristrada 4×4 ed una auto istituzionale. Ma ad oggi ancora nessun risultato.