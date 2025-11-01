Black out a Enna Alta, via Roma bassa al buio, residenti in allarme per la sicurezza

Un improvviso black out ha interessato nella serata di ieri la zona di via Roma bassa, a Enna Alta, lasciando al buio l’area. L’interruzione dell’energia elettrica ha creato non pochi disagi ai residenti e sollevato nuove preoccupazioni legate alla sicurezza della zona.

Parlano i residenti

Molti cittadini raccontano di aver trascorso la serata in un clima di incertezza. “È stato inquietante – spiega la signora Maria L., residente da molti anni in via Roma –. Senza illuminazione, la strada era deserta e ci siamo sentiti vulnerabili. In questo quartiere vivono molte persone anziane e il buio totale non aiuta certo a sentirsi al sicuro”.

Qualche problema alla circolazione

L’assenza di luce pubblica ha creato problemi anche alla circolazione automobilistica. “Eravamo al buio completo – racconta un negoziante –. Non sapevamo se fosse un guasto momentaneo o qualcosa di più serio” Da capire a cosa sia legato il disservizio, se da un guasto tecnico a una cabina di trasformazione o altro.