Enna al voto, patto tra Mpa e Noi Moderati

Formalizzato l’accordo tra Mpa-Grande Sicilia e Noi Moderati in vista delle elezioni amministrative ad Enna.

L’intesa

L’intesa è stata sottoscritta dall’assessore regionale Francesco Colianni e Francesco Di Venti per Mpa-Grande Sicilia e da Giuseppe Savoca e Gaetano Di Maggio per Noi Moderati.

La coalizione moderata

“Vogliamo favorire una nuova stagione politica per Enna dichiarano i promotori – basata su competenza, concretezza e partecipazione”, hanno dichiarato congiuntamente gli esponenti dei due movimenti. L’obiettivo condiviso di questa intesa è quello di costruire una coalizione moderata e autonomista capace di offrire alla città di Enna una proposta di governo forte, credibile e aperta al coinvolgimento della cittadinanza e della società civile”.