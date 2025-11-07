La mostra di Castro nella biblioteca di Gagliano

Oggi, alle 18,30, verrà inaugurata in biblioteca comunale la mostra personale “Sognando le città invisibili” dell’artista Salvatore Castro, docente all’istituto comprensivo Don Bosco di Troina. Le opere sono realizzate con la tecnica del collage fotografico digitale.

L’artista

“In queste immagini – dice l’artista – ho cercato di coniugare non tanto la realtà che ci circonda, ma l’essenza psicologica e onirica, mediante il surrealismo. Ho fotografato elementi molto riconoscibili del mondo reale e poi li ho ritagliati e inseriti in contesti impossibili”.

L’esposizione

I toni intensi e i colori accesi conducono l’osservatore attraverso un viaggio immaginario, dove città invisibili e architetture imponenti si fondono per esplorare temi di alienazione, sogno ed ecologia, in una continua tensione tra uomo e natura. I quadri in esposizione replicano l’architettura dell’assurdo e non si tratta solo di un gioco estetico, ma di una forma di evasione, che costringe a mettere in discussione il concetto di normalità, invitando a vedere il mondo con la lente della fantasia. Le opere traggono ispirazione dal capolavoro “Le città invisibili” dii Italo Calvino.