Ordine degli agronomi e forestali, ecco il nuovo Consiglio, Fuoco alla presidenza

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Enna, che rimarrà in carica per il quadriennio 2025/2029. Le elezioni si erano svolte il 14 e 15 ottobre scorsi.

Le cariche

Alla guida del Consiglio è stato eletto presidente Antonino Mancuso Fuoco, vice presidente Adriana Lombardo, segretario Giusy Bruno e tesoriere Aldo Brazzaventre.

Completano il Consiglio i consiglieri: Silvana Brucchieri, Mario Bannó, Lucio Notarrigo, Riccardo Perricone e Maurizio Vinci.

Il nuovo organismo rappresenterà per i prossimi quattro anni i professionisti che operano nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio e delle foreste nella provincia di Enna, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo tecnico e sociale della categoria.

Il nuovo Consiglio si prepara ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio, puntando su competenza, innovazione e partecipazione attiva alla vita professionale e istituzionale del territorio.

Le parole del neo presidente

Il presidente Mancuso Fuoco dichiara: “Desidero esprimere a tutti i colleghi la mia più sincera gratitudine per la fiducia che hanno riposto nella mia persona e per il sostegno dimostrato durante queste elezioni. La loro scelta rappresenta per me un grande stimolo e una grande responsabilità. Il risultato di questo voto non è solo un riconoscimento individuale, ma il segno di una comunità professionale viva, competente e desiderosa di guardare avanti con impegno e coesione.”