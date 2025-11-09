Maltempo, disagi a Piazza Armerina, “qui è tutto fango”, problemi sulla Sp15

Il maltempo che si è abbattuto nell’Ennese ha colpito in misura maggiore Piazza Armerina. In mattinata, pioggia battente che ha invaso le strade della città, come testimoniato da alcuni video specializzati e da foto che sono circolate sui social. Il sindaco, Nino Cammarata, ha disposto, attraverso la Protezione civile, un controllo del territorio allo scopo di verificare eventuali criticità.

Le segnalazioni

Da parte loro, i residenti di Piazza Armerina hanno indicato alcune aree che sono state colpite dal maltempo, come via Aldovino, a ridosso della caserma dei carabinieri, dove “c’è molto fango”. Altre segnalazioni provengono da via Ignazio Nigrelli: “si forma un lago e le caditoie sono ostruite”. Problemi anche in contrada Leano dove un abitante assicura di aver chiesto l’intervento di una pala meccanica e poi disagi sulle strade provinciali, tra cui la Sp 15, “invasa dal fango” e la Sp16.