Allarme influenza, al via la vaccinazione all’Umberto I, non serve le prenotazione

Il 13 novembre l’Asp di Enna promuove l’Influday con l’apertura senza prenotazione, mattina e pomeriggio, dell’ambulatorio vaccinale, in ambiente protetto, sito all’interno dell’Ospedale Umberto I di Enna.

La campagna di vaccinazione

L’iniziativa è finalizzata a incrementare la campagna di vaccinazione antinfluenzale in corso, in particolare l’informazione, la promozione sui benefici e la somministrazione. La vaccinazione antinfluenzale, con il coinvolgimento di Pediatri, Medici di medicina Generale, Specialisti, Farmacisti, è partita, con grande partecipazione degli attori coinvolti, lo scorso 20 ottobre 2025.

L’Influday è la giornata promossa dall’Assessorato Regionale della Salute dedicata all’informazione e promozione sui benefici della vaccinazione contro l’influenza, che mediamente colpisce ogni anno l’8% circa della popolazione. L’evento vuole migliorare la percezione del valore della prevenzione tramite i vaccini, considerato che agli effetti della infezione da Sars Cov 2 e degli altri virus respiratori stagionali, con particolare riferimento al Virus Respiratorio Sinciziale per il quale è in corso, tra l’altro, una importante campagna di immunizzazione con il coinvolgimento dei Punti Nascita e dei Pediatri di Libera Scelta, possono sommarsi a quelli dell’influenza.

Non occorre la prenotazione

Per l’occasione, l’ASP di Enna ha organizzato l’accesso libero e senza prenotazione dell’ambulatorio vaccini dell’Umberto I di Enna, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 del 13 novembre 2025, con un evento nel corso del quale verranno eseguite le vaccinazioni su richiesta delle persone che interverranno. La campagna vaccinale è partita in Sicilia il 20 ottobre del corrente anno. Il Servizio Epidemiologia e Statistica Sanitaria e gli altri operatori del Dipartimento di Prevenzione ed Aziendali coinvolti hanno già provveduto, tenuto conto degli accordi dell’Assessorato della Salute con i Medici di Medicina Generale, con i Pediatri di Libera Scelta e con i Farmacisti, a promuovere tutte le necessarie modalità per una offerta attiva e capillare alla popolazione. Nella precedente campagna antinfluenzale nell’A.S.P. di Enna sono state somministrate dosi per una copertura di oltre il 56 per cento dei soggetti over 65 anni. Risultato superiore ai risultati regionale e nazionale. Nel Centro aperto al pubblico il 13 novembre per l’iniziativa, saranno testimonial i Direttori delle Unità Operative Ospedaliere della sede dell’evento.