Armi e ricettazione a Piazza Armerina, un anno e 10 mesi per un uomo

Gli agenti del commissariato di Piazza Armerina hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e a 1.600 euro di multa.

Le armi in casa

La vicenda risale allo scorso anno, quando – nel corso di una perquisizione domiciliare – i poliziotti rinvennero presso l’abitazione dell’uomo una carabina rubata e tre baionette illegalmente detenute. Le armi furono immediatamente sequestrate e l’uomo denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di armi e ricettazione.

Trovato ed arrestato

Nel procedimento penale successivo, l’imputato aveva scelto di patteggiare la pena, venendo condannato alla reclusione di un anno e dieci mesi, oltre alla multa. Divenuta esecutiva la sentenza, il Tribunale ha disposto per lui il regime alternativo della detenzione domiciliare.

Gli agenti del Commissariato, dopo aver rintracciato il condannato lo hanno accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena inflitta.