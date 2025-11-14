Auto a velocità folle in via da Vinci, residenti: “Qui ci scappa il morto”, Greco punge la giunta

Le macchine sfrecciano come se fossero nell’autodromo di Pergusa, peccato che, invece, percorrono una strada di città, via Leonardo da Vinci, tra le arterie viarie più importanti e trafficate di Enna.

L’alto rischio per i pedoni

I pericoli per i pedoni di essere travolti sono enormi, come denunciato ormai da tempo dai residenti che, ancora una volta, hanno deciso di rivolgersi all’amministrazione perché si provveda ad arginare il fenomeno prima di drammatici incidenti.

“Qui prima o poi ci scappa il morto”

Il rischio che si scappi il morto è tutt’altro che basso, d’altra parte alcuni testimoni raccontano che solo il caso lo ha evitato. Cosa fare? I residenti danno dei suggerimenti, tra cui l’installazione di bande sonore o magari maggiori controlli da parte della Polizia municipale.

Greco (Pd): “Richiesta dei residenti è legittima”

“La richiesta avanzata dai residenti di via Leonardo Da Vinci di approntare degli accorgimenti tecnici per garantire che i veicoli transitino nel rispetto dei limiti di velocità è legittima e non può che trovare pieno accoglimento politico” dice il consigliere comunale del Pd di Enna, Marco Greco, per cui pochi mesi fa gli stessi residenti aveva inviato una analoga richiesta all’amministrazione.

“Rammarica il fatto che, come dichiarato – dice Greco – dagli stessi residenti a mezzo stampa, l’Amministrazione Comunale non abbia dato seguito alla loro istanza nonostante sia di facile realizzazione: nelle prossime ore depositerò una mozione in Consiglio Comunale per chiedere all’Amministrazione di dare una risposta alle cittadine e ai cittadini che chiedono maggiore sicurezza nel minor tempo possibile”.

Foto tratta da google maps