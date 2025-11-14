“Gravi criticità nei depuratori ennesi”, denuncia del Comitato Senzacquaenna

“Gravi criticità nei depuratori di Enna e provincia”. Lo denuncia il Comitato Senzacquaenna dopo la lettura degli atti dell’Ati, l’assemblea territoriale idrica, composta dai sindaci, sull’attività di questi impianti sottoposti ai controlli dell’Arpa. E dalle numerose pagine della corposa relazione del personale dell’agenzia regionale per la protezione ambientale emergerebbe un quadro fosco.

“Chiediamo spiegazioni ai sindaci”

“Alla luce di quanto riscontrato, chiediamo – si legge in una nota del Comitato – spiegazioni immediate ai nostri Sindaci e al Libero Consorzio di Enna (composto dai comuni ennesi). I cittadini hanno il diritto di sapere se il servizio pagato è realmente e correttamente garantito. E, soprattutto, a cosa serve ancora l’Assemblea dei Sindaci, se non è in grado di assicurare un servizio efficiente, trasparente e rispettoso delle norme”