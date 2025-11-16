Medicampus Proserpina, pronto il nuovo campus per gli studenti di Medicina della Dunarea

Sarà inaugurato giovedì 11 dicembre alle ore 10:00 il Medicampus Proserpina, il nuovo complesso universitario e residenziale realizzato dal Fondo Proserpina in via Fratelli d’Antoni n. 3. Una struttura moderna e funzionale destinata a diventare un punto di riferimento per la formazione sanitaria e la ricerca nel Sud Italia, con un impatto diretto sul territorio ennese

Attrarre studenti

Il Medicampus nasce con l’obiettivo di rafforzare la filiera educativa locale e di attrarre studenti e talenti, in particolare nell’ambito della Facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos di Galati (Romania), già presente a Enna con una sua estensione didattica.

La nuova struttura integra spazi didattici all’avanguardia, laboratori, aule multimediali e un’area residenziale pensata per garantire agli studenti un’esperienza accademica completa e di alto livello

Crisafulli: “Un polo integrato che guarda al futuro”

Entusiasta il commento di Vladimiro Crisafulli, Amministratore Unico del Fondo Proserpina, che descrive l’opera come un tassello fondamentale per lo sviluppo della formazione sanitaria in Sicilia:

“Il Medicampus Proserpina non è solo un edificio, è la realizzazione di una visione strategica per l’intero ecosistema formativo. Abbiamo creato un polo integrato dove innovazione, servizi e vita accademica si fondono, proiettando Enna e la Sicilia verso un ruolo di primo piano nel panorama della formazione sanitaria nazionale e internazionale.”

Il programma dell’inaugurazione

La cerimonia prenderà il via alle 10:00 con il tradizionale taglio del nastro. A seguire, una conferenza istituzionale che vedrà la partecipazione dei principali protagonisti del progetto e del mondo accademico. Tra i relatori attesi: Maximiliano Crisafulli, Direttore generale Fondo Proserpina; Abil Marianne Barbu, Rettore dell’Università Dunarea de Jos; Cataldo Salerno, Presidente dell’Università degli Studi di Enna Kore; Vladimiro Crisafulli, Amministratore Unico del Fondo Proserpina—

Un momento speciale: la consegna degli attestati di laurea

La giornata si concluderà con un appuntamento di grande valore simbolico per la comunità accademica: la cerimonia di conferimento degli attestati di laurea agli studenti dell’estensione didattica ennese della Facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos, classe 2024–2025.

—

Un impegno per il futuro

Il Fondo Proserpina ribadisce la volontà di continuare a investire nel territorio, considerato strategico per lo sviluppo di un’offerta formativa qualificata e attrattiva. Il Medicampus Proserpina rappresenta così non solo un traguardo, ma un punto di partenza per nuove opportunità di crescita per Enna e l’intera regione.