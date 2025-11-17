Acqua contaminata e criticità nei depuratori, il Comitato chiede un incontro con i sindaci

Il Comitato Senzacquaenna ha chiesto la convocazione urgente di un incontro tra il presidente dell’Assemblea territoriale idrica e il presidente del Libero Consorzio della provincia di Enna, e le amministrazioni comunali dopo quanto emerso nei documenti dell’Arpa. Il personale dell’Agenzia regionale di protezione ambientale, in questi ultimi due anni, ha fatto emergere gravi irregolarità nei depuratori di diversi Comuni della provincia di Enna oltre a varie contaminazioni nel sistema idrico.

Le preoccupazioni

“Riteniamo doveroso, nei confronti dei cittadini, fare piena luce su quanto sta accadendo – si legge nella nota del Comitato – e pretendere risposte chiare e tempestive da parte degli enti responsabili. Il Comitato continuerà a monitorare con attenzione ogni sviluppo e a tutelare con determinazione il diritto dei cittadini a un servizio efficiente, sicuro e trasparente”.

Le responsabilità

“Ci aspettiamo che tutti i sindaci e il presidente del libero consorzio, che dovrebbero avere a cuore gli interessi e le preoccupazioni dei cittadini, provvederanno con solerzia a svolgere quanto è di loro competenza per accertare eventuali violazioni di legge e contestare a chi di dovere le responsabilità”