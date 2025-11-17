Stop a bus e camion sulla Sp22, FdI di Gagliano chiede incontro all’assessore Aricò

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Gagliano Castelferrato rende noto di aver richiesto un incontro urgente con Alessandro Aricó Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, per affrontare con la massima tempestività la situazione venutasi a creare sul servizio di trasporto pubblico locale lungo la tratta “Troina – Gagliano – Agira”, interessata dal divieto di transito per autobus e mezzi pesanti sulla SP n. 22.

Questa limitazione sta generando gravi disagi per pendolari, studenti e lavoratori, con ripercussioni rilevanti sulla continuità del servizio e sulla possibilità di garantire collegamenti affidabili per la comunità locale. È necessario che vengano individuate soluzioni immediate, sia attraverso mezzi idonei al transito, sia tramite una riprogrammazione del servizio che permetta di ristabilire quanto prima condizioni di regolare mobilità.





Confidiamo in un rapido riscontro da parte dell’Assessorato e nella piena collaborazione istituzionale, affinché si possa assicurare un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispondente alle esigenze del territorio.