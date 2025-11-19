Processo al vescovo Gisana, giudice si riserva sulle parti civili

Il giudice del Tribunale di Enna ha fissato una nuova udienza, prevista il 28 gennaio, per decidere se accettare o meno la costituzione di parte civile da parte di Antonio Messina, dei genitori di Messina, delle associazioni Cotulevi e Rete l’Abuso nell’ambito del processo per falsa testimonianza nei confronti del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario, Vincenzo Murgano. Contestualmente, il giudice ha disposto che il ministero della Giustizia, tramite l’avvocatura di Stato, potrà presentarsi nel procedimento come parte offesa.

La vicenda

Il processo è scaturito dopo la querela di Antonio Messina, difeso dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, dopo le testimonianze dei due imputati nel corso procedimento contro don Giuseppe Rugolo, condannato in Appello a 3 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di minore.