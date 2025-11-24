Giornata contro la violenza sulle donne, una panchina rossa ed un corteo a Valguarnera

Martedì 25 novembre si celebrerà a Valguarnera la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nutrito il programma.

L’assessore Telaro

Alle 11 ritrovo in piazza della Repubblica; ore 11,30 avvio corteo verso piazza Garibaldi; ore 11,50 cerimonia di scopertura della “panchina rossa” con collocazione del pannello commemorativo. L’evento è stato organizzato dall’assessore alle pari opportunità Gaetana Telaro. “In qualità di Assessore alle Pari Opportunità, di comune accordo con il Sindaco e con l’intera Giunta municipale- afferma- ho ritenuto opportuno organizzare questa giornata in ricordo di tutte le vittime di femminicidio e di violenza. Il rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, rappresenta il colore dell’amore e della passione che, nei casi più tragici, si trasforma in male.

Le parole di Draià

La sindaca Draià: «In qualità di Sindaco di questa comunità, anche quest’anno ho voluto dedicare un evento simbolico in ricordo di tutte le vittime di femminicidio e di violenza. Sono un Sindaco, ma sono innanzitutto una donna, e ogni giorno affronto con coraggio le difficoltà che incontro nel mio percorso. Continuerò a portare avanti il mio operato per contrastare ogni forma di violenza con determinazione.»

Foto tratta dalla Cgil