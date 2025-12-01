Troina, Comune garantirà l’approvvigionamento dei farmaci al Poliambulatorio, intesa con l’Asp

Il Comune di Troina si farà carico dell’approvvigionamento dei farmaci destinati al poliambulatorio locale, mettendo a disposizione un proprio autista e un proprio mezzo per il ritiro periodico dei medicinali dalla farmacia del Presidio ospedaliero “Carlo Basilotta” di Nicosia.

L’intesa tra Asp e Comune

La decisione arriva a seguito della convenzione siglata tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), un accordo ritenuto strategico per garantire alla popolazione un servizio più efficiente e vicino alle esigenze del territorio. L’intesa, firmata dal direttore generale dell’ASP Mario Zappia e dal sindaco Alfio Giachino, risponde alle difficoltà segnalate da molti residenti, spesso costretti a percorrere diversi chilometri, talvolta fino a Enna, per reperire farmaci non presenti nel poliambulatorio di Troina.

L’assessora alla sanità Romano

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è l’assessora alla Sanità e vicesindaca Silvana Romano, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto:

«Desidero ringraziare il direttore generale dell’ASP, dott. Mario Zappia, per la disponibilità e l’attenzione verso le esigenze che abbiamo rappresentato. Grazie a questa intesa assicuriamo un servizio più vicino e rispettoso delle necessità delle famiglie. Troina soffre una viabilità complessa e distanze significative dai presidi ospedalieri: elementi che pesano soprattutto su chi vive condizioni di malattia, in particolare anziani e persone fragili spesso sole. Questo servizio di approvvigionamento dei farmaci e dei prodotti per la nutrizione, non reperibili nel nostro poliambulatorio, permetterà di prenderci maggiormente cura di loro».

Romano ha inoltre ribadito la volontà dell’amministrazione di garantire un sostegno concreto alla comunità: «Pur nella consapevolezza della delicatezza del compito, siamo orgogliosi di poter assicurare questo servizio, certi che la salute è il nostro bene prezioso.»

Con l’attivazione della nuova procedura di rifornimento, il Comune intende dunque ridurre le difficoltà legate alla distanza dai presidi sanitari, andando incontro ai bisogni quotidiani di chi necessita di cure e farmaci essenziali.