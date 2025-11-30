Valguarnera e Troina più sicure, arrivano i fondi per potenziare la videosorveglianza

Settimana di buone notizie per la sicurezza urbana nell’Ennese. Valguarnera e Troina hanno ottenuto nuovi finanziamenti regionali per ampliare e migliorare i loro sistemi di videosorveglianza, sempre più centrali nella gestione del territorio e nella prevenzione dei reati.

Valguarnera: oltre 133 mila euro per nuove telecamere e controlli stradali

A Valguarnera è stato finanziato un progetto da 133.590 euro che permetterà di estendere le aree coperte da telecamere, installare sistemi avanzati per il riconoscimento delle targhe e introdurre dispositivi che misurano la velocità media dei veicoli. Si tratta di strumenti che aiutano sia a contrastare eventuali episodi criminosi sia a rendere più sicura la circolazione.

La sindaca commenta con soddisfazione il risultato, definendolo «il frutto di un lavoro intenso e ben coordinato». Ricorda inoltre che il Comune «ha partecipato subito al primo bando disponibile, riuscendo a rientrare tra quelli finanziati».

Troina: si amplia un sistema già operativo

A Troina, il nuovo finanziamento servirà a rafforzare un impianto di videosorveglianza già attivo da alcuni anni. Anche qui saranno installate tecnologie ottiche per leggere le targhe e apparecchi che rilevano la velocità dei mezzi in transito.

«Il progetto ci permetterà di aumentare la prevenzione e migliorare la sicurezza stradale», spiega il sindaco, aggiungendo che, pur tra difficoltà e imprevisti, «quando si lavora senza sosta i risultati arrivano».

Perché puntare sulla videosorveglianza

Telecamere più moderne e sistemi intelligenti non servono soltanto a “sorvegliare”, ma anche a comprendere meglio ciò che accade sul territorio. Dati sui movimenti dei veicoli, riconoscimento automatico delle targhe e monitoraggio in tempo reale aiutano le forze dell’ordine a intervenire più rapidamente e permettono ai Comuni di gestire traffico e sicurezza con maggiore efficacia.

Per i cittadini, significa strade più controllate, una maggiore deterrenza contro i comportamenti illegali e, in generale, una città più sicura e più vivibile.