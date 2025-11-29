Troina, approvato il Bonus giovani: 200 euro per cultura e formazione

Il Consiglio comunale di Troina ha approvato il “Bonus Giovani Troina – Cultura e Formazione”, una misura rivolta ai residenti che compiono 19 anni nell’anno solare di riferimento. L’iniziativa prevede l’erogazione di 200 euro in voucher finalizzati all’acquisto di beni e servizi culturali e formativi, con l’obiettivo di favorire l’accesso dei giovani ad attività culturali e di apprendimento e, parallelamente, sostenere le realtà economiche del territorio.

Il provvedimento è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto il circolo dei Giovani Democratici, l’Amministrazione comunale, gli uffici e diversi consiglieri. La proposta ha ottenuto il sostegno anche dei gruppi di opposizione, che ne hanno riconosciuto le finalità.

Come funziona il bonus

Il contributo è assegnato sotto forma di voucher del valore complessivo di 200 euro. I giovani beneficiari potranno utilizzarli per l’acquisto di libri scolastici, universitari e di narrativa culturale, riviste e abbonamenti a quotidiani culturali. Sono inclusi anche biglietti per cinema, teatro, concerti, musei, mostre ed eventi culturali.

Rientrano tra le spese ammissibili i corsi di musica, teatro, danza, lingue straniere, informatica e altre attività formative, oltre all’acquisto di strumenti musicali, abbonamenti a piattaforme digitali per corsi online e materiali legati a hobby creativi o artistici.

Un aspetto rilevante della misura riguarda il coinvolgimento delle attività economiche e culturali locali. Librerie, cinema, scuole di formazione e realtà commerciali del territorio potranno aderire tramite convenzione con il Comune, diventando punti presso cui utilizzare i voucher. L’iniziativa punta così a generare un impatto sia sui giovani beneficiari sia sul tessuto economico della città.

Le dichiarazioni

Luigi Sotera, capogruppo di Troina Bene Comune: “Il bonus rappresenta un investimento concreto sui ragazzi e sulla loro crescita culturale e formativa. Siamo soddisfatti del lavoro condiviso che ha permesso di costruire una misura utile e accessibile».

Alfio Giachino , sindaco di Troina: «Con questa iniziativa sosteniamo i giovani nel loro percorso di crescita e, allo stesso tempo, valorizziamo le attività del territorio. È un provvedimento che guarda al futuro della comunità».