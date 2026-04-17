Tamajo e Gualdani incontrano imprenditori per varianti progettuali ai lavori dell’area industriale di Carini

Si è tenuto stamani, presso l’area industriale di Carini, un incontro operativo, tra le istituzioni e gli imprenditori del comprensorio, per apportare alcune varianti progettuali. Presenti l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il commissario straordinario dell’IRSAP Sicilia, Marcello Gualdani, il direttore dell’Irsap, Gaetano Collura, i tecnici e il direttore dei lavori assieme agli imprenditori interessati all’area oggetto della variante. La proposta, accolta dagli imprenditori, è di restringere i marciapiedi di alcune strade per permettere di allargare l’asse viario consentendo una maggiore veicolabilità in un asse ad alto traffico di mezzi pesanti. Nel corso dell’incontro alcuni imprenditori hanno formulato alcune richieste che l’assessore Tamajo e il commissario Gualdani hanno accolto per una successiva valutazione con i tecnici dell’Irsap.

“Siamo oggi qui – ha detto Tamajo – perché ogni tanto è nostra consuetudine fare un passaggio per comprendere l’andamento dei lavori. Su questa area industriale abbiamo investito cospicue risorse, abbiamo investito i fondi FSC. Abbiamo utilizzato i fondi ZES, per avviare un percorso di lavori di ammodernamento dell’intera area industriale”.

Per il commissario dell’Irsap Marcello Gualdani, “E’ molto importante che le istituzioni siano a stretto contatto con coloro che operano nel sistema produttivo e noi come assessorato e Irsap, ascoltiamo le richieste degli imprenditori e, se possibile, le accogliamo volentieri. In questo caso l’ampliamento dell’asse viario di alcune strade permetterà un migliore flusso degli autoarticolati. Vi sono delle altre segnalazioni degli imprenditori che saranno verificate nella loro fattibilità.”



