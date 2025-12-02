Comuni senza personale, a Valguarnera arriva un rinforzo, ad Assoro banditi due concorsi

Tempo di assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei Comuni dell’ennese. Dopo la diaspora di tantissimi dipendenti che hanno lasciato il lavoro per raggiunti limiti di età, si apre adesso uno spiraglio per nuove leve. Comuni appunto ridotti all’osso in particolar modo nelle figure apicali e costretti ad assumere professionisti esterni nei vari settori con contratto a tempo determinato, pagati a fior di quattrini.

Beninato al Comune di Valguarnera

E così dopo i 4 funzionari assunti a tempo pieno dall’ex Provincia regionale arriva la notizia che anche il Comune di Valguarnera ha assunto in questi giorni in via definitiva una nuova risorsa professionale, la do Corradina Beninato proveniente da Pachino e vincitrice del concorso pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occuperà di funzioni giuridico- amministrative. La Beninato è stata infatti assegnata con contratto a tempo pieno dal Dipartimento per le politiche di coesione e supporterà l’Ente nel monitoraggio e nell’attuazione di risorse strategiche per lo sviluppo del territorio.

La sindaca Draià esprime grande soddisfazione per il rafforzamento della struttura amministrativa “che rappresenta -afferma- un passo decisivo per una più efficace programmazione e gestione delle politiche di sviluppo”. Ma il Comune di Valguarnera ha ancora bisogno di riempire tante altre caselle vuote ed importantissime per la funzionalità dell’Ente come quelle apicali in settori nevralgici, Ragioniere- capo ed Ingegnere-capo, figure assenti da tanti anni nell’organico del Comune e supplite con professionisti esterni del settore.

Due concorsi ad Assoro

Ma anche il Comune di Assoro sta dandosi da fare. Il sindaco Antonio Licciardo ha comunicato in queste ore che sono stati banditi 2 concorsi pubblici. Il primo riguarda 1 posto a tempo indeterminato per esami, per l’assunzione di un “funzionario specialista tecnico”, area dei funzionari e.Q. Il concorso è destinato a laureati in Ingegneria Civile, vecchio ordinamento ed equipollenti o laurea magistrale in Architettura ed Ingegneria Edile, con abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. Un posto a tempo indeterminato e parziale per esami, (33 ore) per “funzionario specialista in attività educative- educatore professionale socio-pedagogico, area dei funzionari e.Q. I titoli di studio da possedere sono Laurea di 1^ livello in Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione (vecchio ord.) Pedagogia, Programmazione e Gestione dei servizi educativi e formativi, Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi, Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ed in Scienze dell’Educazione degli adulti, Laurea in Teorie e Metodologie dell’E-learning e della Media Education. Entrambe le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il portale “in PA” entro il 21 dicembre 2025.