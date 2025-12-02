Telesorveglianza, 2 milioni per l’Ennese, ecco la ripartizione dei soldi nei Comuni

I fondi regionali per l’ampliamento e miglioramento dei sistemi di videosorveglianza, si allargano di molto per quasi tutti i Comuni della Provincia di Enna. Non solo Valguarnera e Troina quindi a trarne beneficio, ma anche altri 12 Comuni, per un totale complessivo, espresso in valori, di quasi 2 milioni di euro

I Comuni che beneficeranno dei fondi

Valguarnera come riportato ha ricevuto un finanziamento di 133.590 euro mentre Troina di 149.955. Questo in ogni caso l’elenco completo dei finanziamenti che la Regione ha messo a disposizione in Provincia: Agira euro 149.702, Assoro 83.000, Barrafranca 150.000, Calascibetta 150.000, Catenanuova 148.964, Cerami 149.900, Enna 150.000, Leonforte 149.563, Nicosia 150.000, Nissoria 125.000, Pietraperzia 150.000, Troina 149.955, Valguarnera Caropepe 133.590, Regalbuto 150.000.

La sicurezza

La Regione dunque con questi finanziamenti intende rendere più sicuri i territori sia per contrastare eventuali episodi di criminalità sia per rendere più sicura in termini assoluti le varie cittadine. Quelle che verranno installate saranno infatti telecamere più moderne con sistemi più intelligenti per migliorare e comprendere tutto ciò che accade sui territori.

Non solo, ma capaci anche di controllare dati sui movimenti dei veicoli con riconoscimento automatico ed in tempo reale delle targhe delle auto. Tutto ciò semplificherà ed aiuterà di molto il lavoro delle forze dell’ordine nella prevenzione e nell’accertamento dei reati.