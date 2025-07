Videosorveglianza, via libera alla richiesta di fondi per 7 Comuni

La prefettura di Enna, al termine delle riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, ha dato il via libera alla richiesta di finanziamento avanzata da 7 Comuni per gli impianti di videosorveglianza. Si tratta di Agira, Aidone, Barrafranca, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina e Pietraperzia che, così, potranno ottenere i fondi del ministero dell’Interno.

L’incontro in Prefettura

Nel corso della riunione il Prefetto Maria Carolina Ippolito ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei comuni all’iniziativa ministeriale che si sono avvalsi anche nella fase progettuale della fattiva collaborazione con le forze di polizia evidenziando come l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana qualora messi al finanziamento da parte del Ministero potrebbe costituire un’importante tassello per accrescere la sicurezza delle città della provincia.