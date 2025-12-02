Giornalista attaccato sui social da sindaco, solidarietà di Assostampa

Il segretario di Assostampa Enna, il sindacato dei giornalisti, Gianfranco Gravina, è intervenuto a sostegno del giornalista Ranieri Ferrara, attaccato suo social dal sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, in merito ad un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulle pagine del quotidiano La Sicilia sul dibattito in Consiglio comunale sulle risorse da impiegare per la realizzazione di un nuovo campo di calcio a Piazza Armerina

La nota di Assostampa

Assostampa Enna, nello stigmatizzare l’intervento, via social, del Sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, manifesta tutta la propria vicinanza e solidarietà al collega Ranieri Ferrara, colpevole unicamente di avere correttamente riportato, dalle colonne della pagina di Enna del quotidiano “La Sicilia” i fatti relativi ad una vicenda amministrativa particolarmente complessa, qual è quella del possibile finanziamento del nuovo stadio della città dei mosaici. Dobbiamo, purtroppo, constatare, ancora una volta, come un rappresentante istituzionale anziché far valere le proprie ragioni attraverso una precisazione (magari firmata da un addetto stampa, giornalista regolarmente iscritto all’albo e non, com’è in uso al Comune di Piazza Armerina, direttamente da una figura istituzionale) preferisce lanciare accuse e anatemi via social, innescando l’inevitabile canea dei troll e degli haters sempre pronti a scagliarsi con qualcuno o qualcosa. Per quanto ci riguarda ribadiamo la nostra ferma contrarietà al tentativo di spostare il confronto con la stampa libera nell’arena dei social e invitiamo i rappresentanti istituzionali, a cominciare dal Sindaco di Piazza Armerina, ad avere un rapporto corretto e leale con chi da anni opera nel mondo dell’informazione con trasparenza e serietà professionale.