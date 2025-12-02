La sparatoria per lo scontro sui pascoli e la morte di un giovane, una condanna a 6 anni di carcere

Il Gup del Tribunale di Enna ha condannato a 6 anni di carcere Salvatore Santangelo, finito sotto processo per la morte di Antonio Andolfi, ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne di Centuripe nel luglio dello scorso anno.

La vicenda

L’imputato, originario di Biancavilla come la vittima, era accusato di omicidio volontario ed il pm di Enna, al termine della requisitoria aveva sollecitato 21 anni di reclusione ma il giudice, secondo quanto riportato da La Sicilia, ha ritenuto che Santangelo avesse usato la pistola per legittima difesa. La vicenda è legata a degli scontri sull’uso di terreni per il pascolo e così le parti avrebbero avuto delle fortissime contrapposizioni: la vittima sarebbe stata a bordo di un furgoncino, alla cui guida c’era un altro giovane mentre l’imputato era a bordo di una macchina.

Lo scontro a fuoco

Ne sarebbe nato uno scontro a fuoco, a quanto pare, stando ad alcune perizie, uno o più colpi sarebbe partiti dal mezzo in cui c’era la vittima, poi ferita gravemente, salvo poi spirare all’ospedale di Biancavilla dove si era diretto il conducente del furgoncino. Poche ore dopo quello scontro a fuoco, i carabinieri arrestarono Santangelo