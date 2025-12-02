Nuovo campo di calcio, Pd a Cammarata: “No a indebitamento, sfrutti un bando della Regione”

Sì al nuovo stadio comunale a Piazza Armerina ma senza indebitarsi. Lo afferma a ViviEnna Andrea Arena, consigliere comunale del Pd di Piazza Armerina in merito all’idea dell’amministrazione del sindaco, Nino Cammarata, di erigere l’impianto con un mutuo con il Credito sportivo pari a 4 milioni di euro. L’esponente del Pd suggerisce al primo cittadino un’altra strada.

“Bando della Regione con una copertura di 120 milioni”

“Dalla Regione ho preso informazioni – dice Arena – circa l’imminente uscita di una misura con una copertura di 120 milioni di euro per un bando destinato alle strutture sportive. Chiedo all’amministrazione di tenere gli occhi aperti per non farsi sfuggire la pubblicazione di questo bando che ci consentirebbe di costruire il campo di calcio”.

La situazione finanziaria del Comune: “siamo in dissesto”

Il consigliere di opposizione ritiene impercorribile la strada del mutuo considerata la situazione finanziaria del Comune.

“Siamo ancora – dice – in una fase di dissesto anche se ci accingiamo a votare il rendiconto del 2023, l’ultimo anno del dissesto. La mia opinione è che essendo ancora in dissesto, indebitarsi non è una buona idea, e va detto che molti Comuni hanno realizzato degli impianti sportivi a costo zero tra Pnrr e fondi regionali”.

L’esponente del Pd di Piazza Armerina riconosce l’impossibilità di far resuscitare il vecchio campo di calcio. “E’ semidistrutto, non è possibile realizzare un manto in erba sintetica, non c’è che sabbia e pietre. La necessità è di fare uno stadio nuovo per consentire alle squadre piazzesi di giocare in sicurezza”.