Processo ad AcquaEnna, Tribunale deciderà su ammissione delle parti civili: Comitato e Comune
Enna-Cronaca - 02/12/2025
Si terrà domani, al palazzo di giustizia di Enna, l’udienza del processo su un presunto inquinamento idrico e violazioni della convenzione di gestione del servizio idrico integrato da parte di AcquaEnna. Alla sbarra ci sono 13 imputati, tra cui i vertici del gestore idrico, due ex sindaci ed altrettanti ex commissari di Barrafranca.
Il Tribunale
Nella giornata di domani, il Tribunale scioglierà la riserva sulla costituzione di parte civile presentata dal Comitato Senzacquaenna, assistiti dagli avvocati Giampiero Cortese e Luca Calì, e dal Comune di Enna.
L’inchiesta è partita da una denuncia presentata nel 2017 da Assoconsumatori e da due ex consiglieri comunali di Enna, insieme ad alcune segnalazioni di cittadini.