Campo di calcio, FdI: “Sabotaggio istituzionale del Pd, bloccata un’opera per la città”

“Di fronte a un’opportunità concreta, immediata per il nuovo campo sportivo, il PD – a nostro giudizio – ha scelto la strada del sabotaggio istituzionale per non fare”. Lo afferma il circolo di Fratelli d’Italia di Piazza Armerina, presieduto da Giovanni Bologna, in merito alle dichiarazioni del consigliere comunale del Pd, Andrea Arena per cui l’accensione di un mutuo, attraverso il Credito sportivo, per la costruzione del nuovo campo di calcio cozza con le esigenze finanziare del Comune.

FdI al Pd: “Gravi responsabilità verso la città”

Il circolo di Fdi, che imputa “una gravissima responsabilità politica di Arena e del Partito Democratico nei confronti della città”, in quanto oltre a decidere “deliberatamente di non discutere un atto fondamentale per il futuro della città” avrebbe fatto in modo di far slittare il “Consiglio comunale oltre la scadenza fissata dal Credito Sportivo, impedendo di presentare la domanda”.

Nella tesi di FdI ci sarebbe una precisa volontà da parte del Pd “di bloccare tutto, dire “no” a prescindere e sacrificare lo sviluppo della città sull’altare della convenienza politica”. Il consigliere Arena, nelle sue dichiarazioni a ViviEnna, ha parlato di una possibilità per il Comune di Enna, cioè di attendere un imminente bando della Regione che offrirebbe risorse a costo zero ed utili per costruire lo stadio.

“Bandi che non esistono”

“Adesso, dopo il danno, arriva anche la beffa: il PD tenta di nascondere le proprie responsabilità invocando bandi che – allo stato attuale – non esistono, e che certamente verrebbero colti dall’amministrazione comunale se pubblicati. Fratelli d’Italia ribadisce che parteciperà a tutti i bandi futuri, com’è sempre stato. Ma oggi c’è una possibilità concreta offerta dal Ministero dello Sport tramite il Credito Sportivo, e noi intendiamo coglierla. Chi sceglie di opporsi a questa opportunità, secondo noi, sceglie di opporsi allo sviluppo della città”.