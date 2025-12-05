Sp4 scivolosa, due incidenti stradali in un paio di giorni

Due incidenti autonomi, per fortuna senza gravi conseguenze, nel giro di due giorni. A causa del terreno viscido scivoloso, stamani verso le 7 sulla Sp4, proprio qualche centinaio di metri prima dello svincolo per Valguarnera, un furgone è andato a sbattere contro un guard-rail.

L’intervento del 118

L’autista del mezzo, da quel che emerge, avrebbe perso il controllo andando a collidere contro la barriera. Sul posto il 118 di Valguarnera che ha soccorso l’autista che non avrebbe riportato gravi conseguenze.

L’altro incidente

Ieri a qualche centinaio di metri di distanza un altro incidente, a quanto pare sempre per la viscidità del manto stradale, un’automobile contro un muro. Anche in questo caso le conseguenze sarebbero state minime. Il problema è la pericolosità di questa arteria la SP4, in particolare nelle prime ore del mattino ove l’elevata umidità porta la carreggiata a diventare come il sapone.

Occorrerebbe lo spargimento del sale durante la notte che purtroppo viene somministrato da parte del Libero consorzio a fasi alterne.