Violento scontro tra familiari, un uomo in prognosi riservata

Un violento scontro tra due familiari avvenuta nei giorni scorsi ha turbato la quiete di Catenanuova. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini, legati da un rapporto di parentela e da tensioni che, a detta di chi li conosce, covavano da tempo, avrebbero iniziato a discutere animatamente per questioni di natura privata. La lite, nata all’interno di un contesto domestico ancora da chiarire nel dettaglio, sarebbe rapidamente degenerata in un’aggressione fisica.

Il soccorso

Quando alcuni residenti, allarmati dalle urla, sono scesi in strada, avrebbero trovato uno dei due uomini riverso a terra, ferito e incapace di rialzarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo si trova attualmente in prognosi riservata, mentre l’altro protagonista della vicenda è stato ascoltato dai militari.

Le indagini

Le indagini, affidate ai carabinieri della stazione di Catenanuova, hanno già preso il via attraverso gli interrogatori di parenti e vicini di casa. L’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona in cui è avvenuto il confronto fisico rende più complesso ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, costringendo gli investigatori a basarsi principalmente sulle testimonianze raccolte.

Gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo, mentre il paese, scosso dall’accaduto, attende di conoscere ulteriori sviluppi e soprattutto le condizioni del ferito, su cui resta alta l’attenzione della comunità.