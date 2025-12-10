Assenza di eventi di Natale a Enna, il malcontento di un lettore: “La città merita di più”

Un lettore di ViviEnna, Luigi Catalano, ha espresso il proprio malcontento per quella che definisce una “quasi totale assenza di programmazione natalizia” in città. In una lettera inviata alla redazione, sottolinea come, a suo avviso, l’amministrazione comunale appaia poco concentrata sull’organizzazione delle festività, soprattutto nelle aree più popolose.

La penuria di eventi

Catalano lamenta in particolare la situazione di Enna bassa, dove — sostiene — non sarebbe ancora stato diffuso un vero calendario di eventi e dove la manutenzione stradale continua a rappresentare un problema quotidiano. “A Natale puoi, diceva una canzone, ma qui le buche sono il nostro biglietto di benvenuto”, afferma con amarezza.

Penalizzata Enna Bassa

Il lettore osserva che alcune iniziative, tra cui un presepe vivente sostenuto da fondi comunali, risultano poco chiare nelle modalità di realizzazione e non sempre collocate in spazi pienamente accessibili. Pur citando alcune attività religiose programmate in città, ritiene che non possano sostituire una proposta natalizia più ampia e coordinata. Da qui la domanda rivolta all’assessorato: “Cosa si sta facendo per la parte bassa della città, dove vive ormai la maggioranza della popolazione?”.

Catalano chiede inoltre un intervento straordinario sulla viabilità prima della fine della legislatura e invita i cittadini a riflettere su quanto realizzato negli ultimi anni. Conclude con un auspicio: “Mi auguro un Natale di impegni concreti e non di promesse al vento. Buone feste a tutti i cittadini di Enna”.