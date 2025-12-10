Il piccolo illusionista gaglianese Kay trionfa a “Tu sì que vales”

Gagliano trionfa nell’edizione 2025 della trasmissione televisiva “Tu sì que vales“, su Canale 5, vinta da un bambino di origine gaglianese, Kay La Ferrera, di 10 anni, residente a Roma.

I genitori

La mamma, giapponese, ha ritirato il premio in trasmissione, in rappresentanza del figlio, perché ormai tarda notte, mentre il papà è figlio del gaglianese Mimmo La Ferrera, che da molti anni vive nel milanese. Il 30 agosto scorso, il bambino si era esibito a Gagliano, in piazza Grippaldi, in una delle serate organizzate per le festività del patrono San Cataldo, lasciando il pubblico profondamente colpito per la sua innata bravura. In estate, per la festa del patrono, Kay torna nel paese d’origine del nonno Mimmo, insieme ai suoi genitori, ed è già conosciuto per la sua simpatia.

Sabato scorso il suo numero di magia ha conquistato sia la giuria (formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, insieme alla rappresentante del pubblico Sabrina Ferilli), che il pubblico a casa, vincendo l’ambito premio di 100 mila euro in gettoni d’oro. Il baby prestigiatore ha conquistato il 38,68% dei voti, imponendosi sugli altri bravissimi quindici finalisti.

Il piccolo illusionista

Kay è entrato nel mondo della magia e dell’illusionismo grazie allo zio, fratello di papà, perché fortemente attratto da un numero di magia durante la festa del cugino. Adesso frequenta una scuola di magia a Roma. Del piccolo mago hanno colpito soprattutto la disinvoltura, la sicurezza e la proprietà di linguaggio nell’esprimersi davanti al grande pubblico. Kay sogna di diventare un grande mago: “Se dovessi vincere – aveva detto durante la finale – vorrei comprare degli attrezzi di magia e rifarei un viaggio in Giappone per rivedere i miei nonni”. Inoltre ha precisato: “Vorrei ripagare la mia famiglia di tutti i sacrifici che ha fatto per me”. I gaglianesi, che hanno sempre tifato per lui, lo hanno seguito con grande interesse e lo hanno votato. Sui social hanno esultato augurandogli un magico futuro di successi, anche l’amministrazione comunale ha pubblicato un post con la registrazione della sua premiazione