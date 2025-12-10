Lavori allo svincolo di Enna della A19, senso unico alternato e nuovi disagi

Ennesima settimana di disagi per gli automobilisti che percorrono la A19. Da questa mattina alle 7:00 e fino alle 19:00 del 13 dicembre, lo svincolo di Enna è nuovamente ostaggio dei cantieri: sulle rampe di accesso e uscita è in vigore il senso unico alternato regolato da semafori, creando inevitabili code e rallentamenti soprattutto per chi arriva da Catania verso Enna e per chi si immette in direzione Palermo.

Le cause

Secondo quanto appreso da ViviEnna, il cantiere riguarda la sistemazione dei giunti, un intervento che, nonostante i lavori dei giorni scorsi, non sarebbe stato ancora completato, costringendo a un’ulteriore limitazione della circolazione.

I lavori sul viadotto Euno

A peggiorare la situazione, anche il senso unico alternato sul viadotto Euno, dove le squadre di operai sono impegnate in altri interventi. Un nuovo imbuto che si somma alle difficoltà già note della tratta.

Il tratto tra Gerbini e Motta

Restano attivi anche i lavori nel tratto Gerbini – Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, con ulteriori restringimenti e rallentamenti. Tante le code sulla Statale 192 e molto lavoro per gli agenti della Polizia stradale.