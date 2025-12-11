Belvedere Marconi, operazione antidroga: arrestato 21enne, 2 agenti e 2 carabinieri feriti

Un giovane di 21 anni, residente a Enna, è stato arrestato dalla Polizia e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Enna. Il provvedimento arriva a seguito dell’indagine antidroga avviata il 14 novembre scorso e di un controllo effettuato dagli agenti in zona Belvedere Marconi, area già monitorata per presunte attività di spaccio.

La ricostruzione della polizia

Secondo quanto riferito dagli investigatori, durante il controllo il giovane avrebbe tentato la fuga, venendo però raggiunto dopo un inseguimento a piedi. Una volta bloccato, avrebbe opposto una violenta resistenza sia agli operatori della polizia sia ai carabinieri intervenuti in supporto.

Nel corso della colluttazione due agenti di polizia hanno riportato fratture agli arti superiori, con prognosi di 30 giorni, e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Enna. Due carabinieri hanno invece riportato lesioni più lievi, giudicate guaribili in due giorni.

Le accuse

Il 21enne è ora accusato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità legate all’attività di spaccio nella zona.