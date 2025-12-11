La fiamma olimpica ad Enna, ecco il percorso dei tedofori

Martedì 16 dicembre, Enna sarà protagonista di un evento di grande rilievo simbolico e sportivo: il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. L’annuncio arriva dall’assessora con delega allo Sport Rosalinda Campanile, che ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento per l’intera comunità ennese.

Campanile: “Momento di orgoglio”

«Il passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra comunità è un momento di grande orgoglio – afferma Campanile –. Questa luce simbolica ci ricorda i valori di pace, unità e rispetto che lo sport rappresenta. Un filo luminoso che unisce il mondo nel segno della speranza e della fratellanza».

Il sindaco

Dello stesso avviso il sindaco Maurizio Dipietro, che ha definito la tappa ennese un’occasione unica per la città: «Un momento storico e di grande orgoglio per tutta la comunità, che potrà assistere al passaggio del simbolo universale di pace, unione e sport. Invito la cittadinanza – aggiunge – a partecipare e a vivere insieme questa straordinaria occasione».

Il percorso della staffetta

La tappa ennese avrà inizio in via Sant’Agata 109, con partenza prevista alle 12:50. La Fiamma attraverserà il cuore della città lungo un itinerario articolato in due segmenti. Va detto che è prevista la sospensione mercato settimanale proprio per il passaggio fiamma olimpica

Prima fase

via Sant’Agata, piazza Vittorio Emanuele, via Vulturo, via Canonico Falautano, piazza Garibaldi, viale C. Savoca, via Largo Rosso, via Roma fino a piazza Mazzini, via Orfanotrofio, via Bagni, via Santa Chiara, piazza N. Colaianni, piazza Umberto I, via Roma sino alla Balata.

Seconda fase

via Roma bassa, via Libertà, viale IV Novembre, piazza Europa, con arrivo previsto alle 13:30 circa in piazza Murgano, nei pressi dello stadio Gaeta.